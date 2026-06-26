Les Israéliens paieront GTA 6 plus cher que partout ailleurs dans le monde

Les précommandes de Grand Theft Auto VI ont ouvert mercredi à minuit, dévoilant au passage les tarifs du jeu le plus attendu de ces dernières années. En Israël, les joueurs devront débourser 319 shekels pour l'édition standard et 399 shekels pour l'édition spéciale, soit les prix les plus élevés au monde pour le prochain blockbuster de Rockstar Games.

Aux États-Unis, où l'éditeur Take-Two et le studio Rockstar ont fixé le prix à 80 dollars pour l'édition standard et 100 dollars pour l'édition spéciale, les versions vendues en Israël reviennent environ 34 % plus cher. Cet écart n'est toutefois pas propre à GTA 6 : les jeux développés par les grands éditeurs sont régulièrement commercialisés à des tarifs supérieurs sur le marché israélien.

Après Israël, la Hongrie figure parmi les pays où le jeu est le plus cher, devant la Suisse et le Royaume-Uni, où les prix dépassent également ceux pratiqués aux États-Unis. À l'inverse, la Corée du Sud, le Japon et l'Inde proposent les tarifs les plus bas, avec une édition standard avoisinant les 60 dollars.

Le prix de GTA 6 marque également une nouvelle étape sur le marché américain. Pendant des années, les jeux à gros budget étaient vendus 60 dollars, avant que la plupart des éditeurs ne passent progressivement à 70 dollars. Jusqu'à présent, seul Mario Kart World de Nintendo avait franchi le seuil des 80 dollars, une décision qui avait suscité de vives critiques. Rockstar fait désormais face aux mêmes reproches, d'autant que l'édition spéciale, facturée 100 dollars, inclut des contenus supplémentaires et des avantages exclusifs.

Autre nouveauté : GTA 6 ne sera pas proposé en version physique lors de son lancement le 19 novembre sur PlayStation 5 et les consoles Xbox de dernière génération. Les boîtes vendues en magasin ne contiendront qu'un code de téléchargement, sans disque. Selon plusieurs médias, Rockstar cherche ainsi à éviter les fuites qui avaient précédé la sortie de GTA V en 2013. Même les journalistes spécialisés ne recevraient pas de copie physique et devraient se rendre dans les studios de Rockstar pour tester le jeu.

Selon les estimations, GTA 6 est également le jeu vidéo le plus coûteux jamais développé. Dans un entretien accordé à Bloomberg, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a indiqué que Rockstar avait bénéficié de "ressources financières illimitées et de toutes les infrastructures nécessaires pour atteindre la perfection". Les analystes estiment que le budget de développement se situe entre un et un milliard et demi de dollars.

Son prédécesseur, GTA V, sorti en 2013, est devenu le produit de divertissement le plus rentable de l'histoire, avec plus de 230 millions d'exemplaires vendus et près de 10 milliards de dollars de recettes. Take-Two espère désormais que GTA 6 connaîtra un succès comparable, malgré une politique tarifaire qui fait déjà débat.