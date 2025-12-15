Los Angeles : le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts, leur fils suspecté du double meurtre

Le légendaire réalisateur et acteur Rob Reiner et son épouse Michelle ont été retrouvés morts à leur domicile de Los Angeles. Selon le magazine People, leur fils, Nick Reiner, serait le principal suspect dans ce double homicide. Les autorités ont confirmé que Nick Reiner, âgé de 32 ans, avait été arrêté et détenu sous une caution de 4 millions de dollars au centre de détention du département de police de Los Angeles, rapportent TMZ et CBS.

Le couple a été retrouvé par leur fille, Romi, avec des blessures par arme blanche à la gorge. Aucune trace d’effraction n’a été constatée sur les lieux, et les autorités qualifient l’incident d’« homicide apparent ».

Rob Reiner, âgé de 78 ans, a débuté sa carrière comme acteur dans les années 1970 avant de se faire un nom comme réalisateur avec le film Spinal Tap en 1984. Il est notamment l’auteur de films cultes tels que Quand Harry rencontre Sally, Stand by Me ou Misery. Il avait également repris certains rôles d’acteur, apparaissant récemment dans la série The Bear. Michelle Reiner était photographe et productrice.

Leur fils, Nick Reiner, né en 1993, avait co-écrit en 2015 le scénario de Being Charlie, un film semi-autobiographique réalisé par son père. À l’époque, il avait révélé avoir été dépendant aux drogues dès l’adolescence et avoir vécu une période de rupture avec sa famille. « Ce fut très, très difficile de revivre tout ça pour la première fois », avait déclaré Rob Reiner au LA Times.

Rob Reiner était également connu pour son engagement politique. Proche des démocrates, il défendait le droit au mariage pour tous et critiquait régulièrement l’administration Trump. Plusieurs personnalités ont réagi à cette tragédie : l’ancienne vice-présidente Kamala Harris s’est dite « dévastée », tandis que l’ancien président Barack Obama a affirmé que lui et son épouse Michelle avaient le « cœur brisé » par la nouvelle.

Le président Donald Trump a publié un message controversé sur son réseau Truth Social, attribuant la mort de Reiner à la colère qu’il aurait suscité chez ses détracteurs, évoquant le terme « Trump Derangement Syndrome » utilisé par ses partisans pour décrire une hostilité envers lui.