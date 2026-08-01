Massive Attack banni de Singapour après avoir déployé un drapeau palestinien en plein concert

Le groupe britannique Massive Attack ne pourra plus se produire à Singapour. Les autorités ont interdit à ses deux membres fondateurs, Robert Del Naja et Grant Marshall, de revenir dans la cité-État après un concert marqué par une démonstration de soutien à l'Autorité palestinienne.

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Lors de leur unique représentation à Singapour, mercredi, les deux artistes ont brandi un drapeau palestinien sur scène et scandé « Free Palestine », un slogan repris par une partie du public. Selon la police, ces gestes contreviennent aux lois locales qui interdisent l'affichage public de drapeaux étrangers sans autorisation ainsi que les manifestations à caractère politique.

À l'issue d'une enquête, les autorités ont adressé des « avertissements sévères » aux deux musiciens avant de leur interdire toute nouvelle entrée sur le territoire. Parallèlement, l'autorité singapourienne des médias a annoncé qu'elle ne délivrerait plus d'autorisation au groupe pour s'y produire.

La police a rappelé que Singapour « prend très au sérieux les actes susceptibles de porter atteinte à l'harmonie raciale et religieuse », ajoutant que « la paix et l'harmonie entre les différentes races et religions ne doivent pas être considérées comme acquises ».

Cette décision s'inscrit dans la politique très stricte de Singapour concernant les prises de position publiques liées à la guerre entre Israël et le Hamas. Depuis 2023, les autorités ont déconseillé tout affichage d'emblèmes liés au conflit et ont engagé plusieurs enquêtes sur des rassemblements ou manifestations de soutien à la cause palestinienne.

Pionnier du trip-hop, Massive Attack est connu depuis longtemps pour ses engagements politiques, notamment en faveur des Palestiniens. En avril dernier, son chanteur Robert Del Naja avait déjà été arrêté à Londres lors d'une manifestation de soutien au mouvement Palestine Action, interdit au Royaume-Uni.

Le groupe poursuit actuellement sa tournée mondiale, avec un prochain concert prévu à Séoul.