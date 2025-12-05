Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars

Netflix vient de bouleverser l’industrie du divertissement mondial en annonçant le rachat de Warner Bros Discovery (WBD) pour près de 83 milliards de dollars, l’une des opérations les plus massives de l’histoire du secteur. L’acquisition, officialisée vendredi dans un communiqué conjoint, permet au géant du streaming de mettre la main sur l’un des catalogues les plus prestigieux de Hollywood ainsi que sur la plateforme HBO Max.

Pour Netflix, qui versera 27,75 dollars par action, cette opération marque une nouvelle étape stratégique dans sa domination du paysage audiovisuel mondial. La valorisation totale de WBD atteint ainsi 72 milliards de dollars hors dette, un montant supérieur aux 71 milliards déboursés par Disney pour racheter la Fox en 2019. Paramount Skydance et Comcast figuraient parmi les autres prétendants, mais Netflix a présenté l’offre la plus agressive.

Warner Bros Discovery, qui prévoyait déjà de séparer ses activités streaming et studios en deux entités cotées, confirme que cette réorganisation sera finalisée d’ici au troisième trimestre 2026, avant la conclusion officielle de la transaction.

Ted Sarandos, directeur général de Netflix, salue une fusion « naturelle » entre deux visions du divertissement. Il souligne la richesse exceptionnelle du catalogue de WBD, allant de classiques comme Casablanca et Citizen Kane à des franchises modernes telles que Harry Potter, Friends ou encore Game of Thrones. Combinés aux succès Netflix comme Stranger Things ou Squid Game, ces titres devraient renforcer encore davantage l’influence culturelle de la plateforme.

Cette consolidation majeure intervient alors que la bataille du streaming s’intensifie et que la télévision traditionnelle s’essouffle. À Washington, certains responsables s’inquiètent toutefois d’un risque de position dominante, signe que l’opération, si elle est validée, fera date.