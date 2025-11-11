Noa Kirel et Daniel Peretz se sont dits oui

Le grand jour est arrivé pour Noa Kirel et Daniel Peretz. Ce mardi soir, la chanteuse et le footballeur israéliens se sont mariés lors d’une cérémonie au coucher du soleil, entourés d’une centaine de proches et membres de leur famille. La première partie du mariage s’est tenue à Beit Al Hayam, à Jaffa, dans une atmosphère chaleureuse et intime.

Noa Kirel est arrivée aux côtés de ses parents, Amir et Ilana Kirel, vêtue d’une robe signée Alon Livne. La cérémonie a été célébrée par le grand rabbin David Lau, remplaçant son père, le grand rabbin Israel Meir Lau, souffrant ce jour-là. Parmi les invités figuraient plusieurs personnalités israéliennes, dont Eden Daniel Gabay, Idan Raichel, Eran Zahavi, Rif Ne’eman, Ron Biton, Ron Aluf et Mor Hammi, ainsi que l’agent de la chanteuse, Roberto Ben Shoshan.

Cette première étape a été suivie d’une réception plus décontractée, tandis que la seconde partie du mariage aura lieu mercredi. Les invités pourront alors profiter d’une grande fête avec musique, danse et animations pour célébrer les jeunes mariés.