Omer Adam et sa compagne se marieront au mois d'août

Le mariage d'Omer Adam et Sasha Israelovich aura lieu en Italie le 27 août. Révélés ce week-end par la presse israélienne, les détails de cette union très attendue ont rapidement suscité l’intérêt des médias et des fans du chanteur.

Quelques heures seulement après ces révélations, Sasha Israelovich a semblé réagir publiquement en partageant sur son compte Instagram une photo particulièrement romantique du couple. On y voit les deux fiancés enlacés, affichant leur complicité à quelques semaines de leur mariage.

Selon les informations publiées samedi soir, les futurs époux ont choisi d’organiser une cérémonie intime à l’étranger. La famille de Sasha Israelovich étant installée en Italie, le couple aurait estimé que cette destination offrait le cadre idéal pour célébrer l’événement loin de l’agitation médiatique israélienne. Ce choix permettrait également de limiter la présence de curieux et de photographes.

Les festivités devraient s’étendre sur plusieurs jours. Elles débuteront le 23 août pour culminer avec la cérémonie de mariage prévue le 27 août. Malgré la notoriété d’Omer Adam, les futurs mariés auraient opté pour un format restreint, réservé à leurs proches et à leur cercle d’amis le plus intime.

Fiancés depuis environ trois mois, Sasha Israelovich, entrepreneuse dans la tech, et Omer Adam ont récemment franchi plusieurs étapes importantes de leur relation. Le couple s’est installé ensemble à Mishmar HaShiva, dans le centre d'Israël, et aurait également signé un accord financier préalable à son mariage.