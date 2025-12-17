Oscars 2026 : Israël hors course, les films palestinien et tunisien toujours en lice

L'Académie américaine du cinéma a dévoilé mardi soir les shortlists des Oscars 2026, réservant une déception pour Israël et une satisfaction pour les représentants palestinien et tunisien.

"La Mer" (The Sea), lauréat du prix Ophir et candidat israélien dans la catégorie du meilleur film international, ne figure pas parmi les 15 films présélectionnés. En revanche, le film palestinien "Palestine 36" d'Annemarie Jacir et "La Voix de Hind Rajab" de la Tunisienne Kaouther Ben Hania ont franchi cette étape cruciale.

"Palestine 36" reconstitue la période 1936-1939 et suit un homme naviguant entre Jérusalem et son village rural pendant la révolte arabe contre le mandat britannique. C'est la quatrième fois qu'un film de Jacir représente l'Autorité palestinienne aux Oscars, après "Wajib" en 2018, "When I Saw You" en 2013 et "Salt of This Sea" en 2009. La production réunit Jeremy Irons, Hiam Abbass et Saleh Bakri.

Le film tunisien "La Voix de Hind Rajab" raconte la mort d'une fillette palestinienne de six ans, Hind Rajab, prétendument tuée par des tirs de l'armée israélienne en janvier 2024 alors qu'elle tentait de fuir Gaza. Le film intègre les enregistrements audio authentiques des appels d'urgence de l'enfant avec les volontaires du Croissant-Rouge palestinien. Brad Pitt et Joaquin Phoenix font partie des producteurs exécutifs et le long-métrage a été ovationné 22 minutes à la Mostra de Venise. Ben Hania avait déjà été nommée aux Oscars 2024 pour son documentaire "Four Daughters".

Dans la catégorie documentaire, deux films sur des Israéliennes figurent sur la shortlist : "Holding Liat", sur Liat Atzili, survivante du massacre du 7 octobre kidnappée au kibboutz Nir Oz, et "Coexistence, My Ass!", sur la comédienne Noam Shuster-Eliassi.

Le ministre israélien de la Culture, Miki Zohar, a vertement réagi à l'élimination de "La Mer", l'accusant d'avoir présenté Israël comme "un État d'apartheid" et affirmant que ses cinq prix Ophir n'étaient pas dus à ses qualités cinématographiques mais à ses positions "anti-israéliennes". Il a annoncé l'organisation fin décembre d'une cérémonie nationale du cinéma pour "ramener le cinéma au peuple".

Les nominations finales seront annoncées le 22 janvier. La 98e cérémonie des Oscars se tiendra le 15 mars à Hollywood.