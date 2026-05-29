Pays-Bas : Kanye West autorisé à se produire malgré ses précédentes déclarations antisémites

Le rappeur américain Kanye West, également connu sous le nom de « Ye », a obtenu l’autorisation de se produire aux Pays-Bas malgré les vives controverses suscitées ces dernières années par ses déclarations antisémites et ses propos faisant l’éloge d’Adolf Hitler.

L’artiste de 48 ans, dont plusieurs concerts ont été annulés ou refusés dans différents pays européens, doit se produire les 6 et 8 juin prochains à Arnhem, dans l’est des Pays-Bas.

La décision a été validée par le maire de la ville, Ahmed Marcouch, qui a accordé le permis nécessaire à la tenue des concerts. L’élu a toutefois rappelé son désaccord avec les positions passées du chanteur, évoquant des « déclarations répréhensibles » formulées par l’artiste au cours des dernières années.

L’annonce intervient alors qu’une majorité de députés néerlandais avait appelé les autorités à empêcher l’entrée de Kanye West sur le territoire national. Le ministre néerlandais de l’Asile et des Migrations, Bart van den Brink, a néanmoins estimé qu’aucun fondement juridique ne permettait actuellement de lui interdire l’accès au pays.

Ces dernières années, Kanye West s’est retrouvé au cœur de nombreuses polémiques après une série de messages et de déclarations antisémites qui lui ont valu de perdre plusieurs partenariats commerciaux majeurs et de faire l’objet de condamnations internationales.

Le rappeur a depuis présenté ses excuses à plusieurs reprises, affirmant notamment que certains de ses comportements étaient liés à ses troubles bipolaires.