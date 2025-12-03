Plus de 200 personnalités du monde culturel réclament la libération de Marwan Barghouti

Plus de 200 figures du monde culturel ont signé une pétition appelant à la libération de Marwan Barghouti, l'archi-terroriste palestinien détenu en Israël depuis plus de deux décennies. L’initiative, portée par la campagne « Libérez Marwan », vise à attirer l’attention internationale sur sa situation et sur les conditions de détention qu’il subit.

Parmi les signataires figurent des personnalités juives telles que l’acteur britannique Stephen Fry, le chanteur américain Paul Simon, les actrices américaines Hannah Einbinder et Ilana Glazer, ainsi que l’actrice britannique Miriam Margolyes. D’autres noms célèbres se distinguent, notamment les acteurs Mark Ruffalo, Sir Ian McKellen, Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton et Josh O’Connor, ainsi que les musiciens Annie Lennox, Sting et Brian Eno, et l’écrivaine Margaret Atwood.

La pétition dénonce « le maintien en détention de Marwan Barghouti, les mauvais traitements qu’il subit et la privation de ses droits fondamentaux » et appelle les Nations Unies ainsi que les gouvernements du monde entier à « œuvrer activement pour sa libération des prisons israéliennes ».

Marwan Barghouti, considéré par une partie des Palestiniens comme un successeur potentiel du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, est emprisonné depuis 2002. Il purge actuellement cinq peines de réclusion à perpétuité consécutives, plus 40 ans supplémentaires, pour sa participation à la planification d’attentats pendant la Seconde Intifada, qui ont coûté la vie à cinq civils.