Sotheby's met aux enchères la plus ancienne coupe de kiddoush connue

Une coupe de kiddoush vieille d'un millénaire, peut-être utilisée lors des repas de shabbat à l'époque de Gengis Khan, sera mise aux enchères cet automne par Sotheby's. Cette pièce exceptionnelle, surnommée la "Coupe de la Joie", constitue le plus ancien artefact juif connu du Moyen Âge selon la célèbre maison d'enchères. Datant des XIe ou XIIe siècles, alors que les communautés juives d'Europe subissaient persécutions et exils durant les Croisades, cet objet rare témoigne de la présence juive sur la Route de la Soie. Son inscription, à la fois en hébreu et en arabe, révèle l'identité de son propriétaire juif : "Simha fils de Salman".

"Cette coupe constitue un témoignage extraordinairement rare de l'existence et de l'importance des communautés juives en Asie centrale au Moyen Âge, ainsi que de leurs échanges culturels et artistiques avec le monde islamique environnant", a déclaré Sharon Liberman Mintz, spécialiste internationale de la judaïca chez Sotheby's.

Les inscriptions arabes sur cette coupe rituelle, utilisée pour la bénédiction du vin lors des repas du shabbat, comprennent une série de bénédictions pour Simha. "Portant des inscriptions en hébreu et en arabe, la coupe servait non seulement à sanctifier le rituel juif, mais incarnait également un langage artistique partagé entre les confessions", précise Liberman Mintz.

Estimée entre 3 et 5 millions de dollars, la coupe sera mise aux enchères à New York le 29 octobre prochain. Le public pourra l'admirer lors d'une exposition à Londres du 25 au 29 avril. L'automne dernier, Sotheby's avait déjà vendu une inscription des Dix Commandements datant de 1 500 ans pour plus de 5 millions de dollars à un acheteur anonyme qui souhaitait en faire don à une institution israélienne.