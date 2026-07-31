Spécial week-end | Avant Sherlock Holmes : Auguste Dupin, le tout premier détective de la littérature

Bien avant Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou Miss Marple, un détective avait déjà révolutionné la littérature policière. Créé par l'écrivain américain Edgar Allan Poe, Auguste Dupin est considéré comme le premier détective de fiction de l'histoire et le véritable précurseur du roman policier moderne.

Le personnage apparaît pour la première fois en 1841 dans la nouvelle Double Assassinat dans la rue Morgue. Parisien brillant mais non policier, Dupin résout les enquêtes grâce à une logique implacable, un sens aigu de l'observation et une remarquable capacité de déduction. À une époque où la profession de détective n'existait pas encore véritablement, Poe imagine un héros qui triomphe non par la force, mais par l'intelligence.

Cette œuvre est également considérée comme la première véritable intrigue de « chambre close » : un meurtre est commis dans une pièce dont il semble impossible d'entrer ou de sortir. Ce procédé narratif, dans lequel un enquêteur hors pair résout une énigme que la police est incapable d'élucider, deviendra l'un des piliers du genre policier.

Edgar Allan Poe fera réapparaître Auguste Dupin dans deux autres nouvelles : Le Mystère de Marie Roget (1842) et La Lettre volée (1844). Cette dernière demeure l'un des récits policiers les plus influents de la littérature.

Fait remarquable, Le Mystère de Marie Roget s'inspire d'un véritable fait divers qui avait bouleversé les États-Unis. Poe y mêle réalité et fiction en tentant de résoudre le crime à travers son récit, une démarche particulièrement novatrice pour l'époque.

L'héritage de Dupin est immense. Arthur Conan Doyle, créateur de Sherlock Holmes, tout comme Agatha Christie, reconnaîtront l'influence déterminante du personnage imaginé par Poe. Près d'un demi-siècle avant les aventures de Sherlock Holmes, Auguste Dupin avait déjà posé les fondations du roman policier moderne, démontrant que la logique, la patience et le raisonnement pouvaient venir à bout des énigmes les plus complexes.