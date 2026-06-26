Spécial week-end | Elizabeth Taylor : l'incroyable histoire de son soutien à Israël

Considérée comme l'une des plus grandes stars d'Hollywood et l'une des plus belles femmes de son époque, Elizabeth Taylor a également été l'une des plus ferventes soutiens d'Israël, au point d'en payer le prix sur les plans professionnel et financier.

Née chrétienne, l'actrice s'est convertie au judaïsme en 1959, prenant le prénom hébraïque Elisheva Rachel. Elle expliquait que cette décision n'était pas liée à ses mariages avec des hommes juifs, mais à son attachement au peuple juif, à son histoire et à la souffrance endurée pendant la Shoah.

L'un des épisodes les plus méconnus de son engagement remonte à la prise d'otages d'Entebbe, en 1976. Elizabeth Taylor avait alors contacté l'ambassadeur d'Israël à Washington, Simcha Dinitz, proposant de se rendre en Ouganda pour prendre la place des otages israéliens et juifs. Convaincue que sa célébrité et sa nationalité américaine dissuaderaient les terroristes de lui faire du mal, elle espérait sauver les passagers. L'ambassadeur déclina son offre, le plan de sauvetage israélien étant déjà en préparation.

Son soutien à Israël s'est également traduit par des gestes concrets. Peu après sa conversion, elle acheta pour 100 000 dollars d'obligations israéliennes, provoquant un boycott de ses films dans plusieurs pays arabes, notamment en Égypte et en Syrie. Avec Richard Burton, elle participa aussi à une importante collecte de fonds en faveur d'Israël à Londres.

Elizabeth Taylor visita Israël à plusieurs reprises, rencontrant notamment Yitzhak Rabin, Menahem Begin et d'autres dirigeants israéliens.

Au-delà de sa carrière exceptionnelle, marquée par deux Oscars et son rôle mythique dans Cléopâtre, elle demeura toute sa vie une personnalité engagée, défendant aussi la lutte contre le sida, à laquelle elle consacra une grande partie de ses dernières années.