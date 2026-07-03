Spécial week-end | Hollywood en crise : L'effondrement de Star Wars symbolise la fin d'une époque

Longtemps considéré comme une valeur sûre du box-office, Star Wars traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Selon plusieurs observateurs de l'industrie, l'échec commercial du dernier film de la saga illustre les difficultés croissantes d'Hollywood à faire revivre ses franchises historiques face à un public en quête de nouveautés.

Le dernier opus, The Mandalorian and Grogu, dont le budget est estimé entre 350 et 400 millions de dollars, n'aurait généré qu'un peu plus de 330 millions de dollars de recettes mondiales, laissant présager une perte comprise entre 200 et 300 millions de dollars pour Disney.

Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, la stratégie créative du studio fait l'objet de nombreuses critiques. Une partie des fans estime que les nouveaux films se sont éloignés de l'esprit originel de la saga, privilégiant des choix scénaristiques et des personnages qui n'ont pas convaincu le public historique. Les mêmes critiques ont visé d'autres franchises emblématiques comme Indiana Jones, Ghostbusters ou encore certaines adaptations en prises de vues réelles de Disney.

Parallèlement, l'industrie voit émerger une nouvelle génération de créateurs indépendants. Des réalisateurs issus de YouTube connaissent un succès spectaculaire avec des productions à très faible budget. Le film d'horreur Obsession, produit pour seulement 750 000 dollars, aurait ainsi dépassé 380 millions de dollars de recettes mondiales. De son côté, Backrooms, réalisé par le jeune créateur Kane Parsons, connaît lui aussi un important succès au box-office.

Cette évolution reflète un changement profond des habitudes du public. Les spectateurs semblent privilégier des œuvres originales, tandis que les jeux vidéo, les mangas et les animes attirent de plus en plus les jeunes générations, au détriment des grandes franchises hollywoodiennes.

L'industrie observe désormais avec attention les prochains blockbusters, notamment Avengers: Doomsday, dont le coût de production pourrait battre tous les records. Pour de nombreux analystes, Hollywood devra retrouver un équilibre entre innovation, fidélité aux franchises historiques et attentes d'un public devenu beaucoup plus exigeant.