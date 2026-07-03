Spécial week-end | L'incroyable exploit d'Eugene Fluckey

Héros de la Seconde Guerre mondiale, Eugene Bennett Fluckey est considéré comme l'un des commandants de sous-marins les plus brillants de l'histoire de la marine américaine. À la tête de l'USS Barb, il a repoussé les limites de la guerre sous-marine grâce à une audace et une créativité exceptionnelles.

En janvier 1945, au large du port chinois de Namakwan, Fluckey prend une décision jugée suicidaire. Alors que plus de trente navires japonais sont protégés par des champs de mines, des eaux peu profondes et d'importantes défenses côtières, il décide d'attaquer. Son sous-marin s'infiltre dans le port et lance huit torpilles. Toutes atteignent leur cible, provoquant notamment l'explosion spectaculaire d'un navire chargé de munitions. L'USS Barb parvient ensuite à s'échapper avant que les forces japonaises ne réagissent.

Quelques mois plus tard, Fluckey réalise un exploit inédit. Repérant une ligne ferroviaire longeant la côte japonaise, il envoie huit membres de son équipage à terre à bord de canots pneumatiques. Les hommes installent discrètement des explosifs sous les rails avant de regagner le sous-marin. Lorsqu'un train passe quelques heures plus tard, la charge explose, détruisant la locomotive et plusieurs wagons.

Cet épisode fait de l'USS Barb le seul sous-marin de l'histoire à avoir détruit un train ennemi. Ce succès est encore aujourd'hui symbolisé par un emblème de locomotive figurant sur le pavillon de combat du bâtiment.

Pour ses exploits, Eugene Fluckey reçoit la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire américaine, ainsi que quatre Navy Cross, une récompense extrêmement rare. Après la guerre, il poursuit sa carrière jusqu'au grade d'amiral.

Son livre de mémoires, Thunder Below!, est devenu une référence dans les écoles navales américaines. Au-delà de ses décorations, Fluckey laisse l'image d'un chef militaire visionnaire, dont les opérations ont profondément influencé la doctrine moderne de la guerre sous-marine.