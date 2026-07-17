Spécial week-end | Les tubes cultes de 1996 fêtent leurs 30 ans

Trente ans déjà ! En 1996, Benjamin Netanyahou devenait Premier ministre pour la première fois, la brebis Dolly entrait dans l'histoire comme premier mammifère cloné, tandis que Ross et Rachel faisaient enfin battre le cœur des fans de Friends. Mais surtout, 1996 a offert au monde une collection de tubes devenus intemporels.

Impossible d'imaginer une fête, un mariage ou une soirée sans ces morceaux qui continuent, trois décennies plus tard, de faire danser toutes les générations.

En tête de liste figure « Macarena » de Los Del Rio, véritable phénomène planétaire. Avec sa chorégraphie devenue mythique, le titre a dominé les classements internationaux pendant des mois et reste l'un des hymnes festifs les plus célèbres de tous les temps.

La même année, les Spice Girls bouleversaient la pop avec « Wannabe ». Plus qu'un simple succès commercial, ce morceau lançait le mouvement « Girl Power » et transformait le quintette britannique en phénomène mondial.

Autre classique indémodable : « Freed from Desire » de Gala. Immense succès dans les années 1990, ce titre a connu une seconde jeunesse en devenant l'un des chants incontournables des stades, notamment lors de la Coupe du monde 2022.

Du côté du rock, Oasis imposait définitivement « Wonderwall », devenu l'un des morceaux les plus repris de l'histoire de la musique. Dans un registre totalement différent, Robert Miles fascinait la planète avec « Children », chef-d'œuvre instrumental qui popularisa la dream trance grâce à son inoubliable mélodie au piano.

L'année 1996 fut également celle des grandes émotions. No Doubt touchait le public avec « Don't Speak », une ballade inspirée de la séparation entre Gwen Stefani et Tony Kanal, tandis que Alanis Morissette marquait toute une génération avec « Ironic », hymne rock devenu emblématique de son album Jagged Little Pill.

Trois décennies plus tard, ces chansons continuent de traverser les époques sans prendre une ride. Elles rappellent qu'au-delà des modes, certains morceaux deviennent de véritables patrimoines musicaux, capables de réunir plusieurs générations autour d'un même refrain.