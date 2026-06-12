Spécial week-end | Shakespeare, Agatha Christie, Rowling… qui sont les auteurs les plus lus de l’histoire ?

À l’occasion de la Semaine du livre, un classement des écrivains les plus vendus de tous les temps rappelle une réalité souvent méconnue : les auteurs les plus populaires de l’histoire rivalisent avec les plus grands textes religieux en nombre d’exemplaires écoulés.

En tête du classement figurent deux géants de la littérature mondiale : William Shakespeare et Agatha Christie. Selon les estimations, chacun aurait vendu entre deux et quatre milliards d’exemplaires. Shakespeare bénéficie de plus de quatre siècles de diffusion mondiale et de sa présence incontournable dans les programmes scolaires. Christie, quant à elle, détient le record Guinness de la romancière la plus vendue de tous les temps grâce à ses célèbres enquêtes policières.

La troisième place revient à Danielle Steel, avec entre 800 et 900 millions d’exemplaires vendus. Considérée comme l’auteure vivante la plus lue au monde, elle a publié près de 200 romans traduits dans plus de 40 langues. Ses ouvrages ont figuré pendant plus de 390 semaines sur la liste des meilleures ventes du New York Times.

À la quatrième place, Barbara Cartland, surnommée la « reine du roman sentimental », aurait écoulé entre 500 millions et un milliard d’exemplaires. Au cours de sa carrière, elle a écrit l’impressionnant total de 723 romans, principalement des romances historiques.

Le classement est complété par Harold Robbins et J. K. Rowling, qui totalisent chacun entre 600 et 750 millions d’exemplaires vendus. Créatrice de la saga Harry Potter, Rowling détient le record de vitesse de vente parmi les grands auteurs contemporains. Son œuvre a été traduite dans 79 langues et adaptée au cinéma avec un succès planétaire.

Au-delà des chiffres, ce classement illustre l’influence durable de quelques écrivains capables, génération après génération, de conquérir des centaines de millions de lecteurs à travers le monde.