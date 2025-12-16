Sydney Sweeney éblouit Hollywood dans une robe signée de la créatrice israélienne Galia Lahav

L’actrice américaine Sydney Sweeney a une nouvelle fois attiré tous les regards sur le tapis rouge, lundi soir à Hollywood, lors de la première de son nouveau film The Housemaid. Pour cet événement très médiatisé, la star a fait le choix remarqué d’une robe spectaculaire signée de la maison de couture israélienne Galia Lahav, mettant en lumière le savoir-faire israélien au cœur de l’industrie hollywoodienne.

La comédienne, devenue l’une des figures les plus influentes de sa génération, portait une création à la fois audacieuse, sensuelle et élégante, fidèle à l’esthétique reconnaissable de Galia Lahav : coupes précises, tissus luxueux et présence affirmée. Ce choix stylistique a fait forte impression sur le tapis rouge et a confirmé la place grandissante des créateurs israéliens dans les grandes cérémonies internationales.

Fondée par la styliste éponyme, la maison Galia Lahav incarne un parcours exemplaire. Après des études au séminaire des arts et de l’artisanat de Givatayim, la créatrice débute sa carrière comme enseignante en arts plastiques à Ashdod. En 1985, elle ouvre un petit atelier de mode spécialisé dans les robes de mariée et les dentelles, avant de s’imposer progressivement à Tel-Aviv, puis à l’international.

Aujourd’hui, la marque est implantée à Tel-Aviv, Los Angeles et Hambourg, avec près de 70 points de vente dans le monde. En 2016, Galia Lahav est entrée dans l’histoire en devenant la première maison israélienne admise au sein de la Fédération française de la haute couture.

En choisissant une création israélienne pour une première hollywoodienne de premier plan, Sydney Sweeney ne s’est pas contentée d’un geste esthétique. Elle a adressé un signal fort : la haute couture israélienne s’impose désormais au premier rang des grandes scènes de la mode internationale.