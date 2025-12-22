Taylor Chase, ex-acteur de Nickelodeon, aperçu vivant sans abri en Californie

L’ex-acteur Taylor Chase, révélé dans la série culte de Nickelodeon Ned’s Declassified School Survival Guide (comment survivre aux études, a été filmé vivant dans la rue, dans un état jugé préoccupant, selon des images relayées par la presse américaine. La vidéo, publiée sur TikTok, est rapidement devenue virale, suscitant une vive émotion chez les internautes.

Âgé aujourd’hui de 36 ans, Taylor Chase, qui incarnait le personnage de Martin Qwerly entre 2004 et 2007, apparaît sale, amaigri et visiblement désorienté. Interrogé par l’auteur de la vidéo sur son identité, il répond avec un sourire : « Oui, je viens du Guide de survie de Ned. » Dans un autre extrait, il se présente face caméra et évoque son engagement dans un « mouvement chrétien pour le théâtre », sans plus de précisions.

À la suite de cette diffusion, une utilisatrice de TikTok, Sitlali Wilson, a lancé une cagnotte sur la plateforme GoFundMe afin de lui venir en aide. En quelques heures, environ 1 200 dollars ont été récoltés. Mais cette initiative a rapidement été stoppée à la demande de la mère de l’acteur, qui a demandé le retrait pur et simple de la collecte.

Dans un échange rendu public, elle explique sa démarche sans détour : « Taylor a besoin de soins médicaux, pas d’argent. Il refuse de se faire soigner… L’argent ne l’aidera pas. » Un message qui a jeté une lumière plus grave sur la situation de l’ancien comédien, laissant entendre des difficultés psychologiques ou médicales profondes.

L’affaire a provoqué une vague de réactions, entre compassion, inquiétude et interrogations sur le sort des anciennes stars enfants, souvent confrontées à une chute brutale après la célébrité. Si beaucoup saluent l’élan de solidarité des internautes, d’autres rappellent que l’aide financière ne peut se substituer à un accompagnement médical et social adapté.