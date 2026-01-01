Taylor Swift domine le classement musical israélien de 2025

La pop star américaine Taylor Swift domine largement le palmarès musical israélien de l’année 2025. Selon le classement annuel publié mercredi par la radio Eco 99, l’artiste arrive en tête dans trois catégories majeures : artiste féminine de l’année, album de l’année et chanson numéro un.

Le titre The Fate of Ophelia a été élu chanson la plus écoutée en Israël en 2025, tandis que l’album The Life of a Showgirl s’impose comme l’album de l’année. Une consécration supplémentaire pour Taylor Swift, dont la popularité ne cesse de croître auprès du public israélien, au croisement de la pop grand public et d’une narration artistique très suivie.

Côté masculin, c’est Bad Bunny qui a été désigné artiste de l’année, confirmant l’attrait du public israélien pour les sonorités latines et urbaines. Le classement des vingt chansons les plus populaires reflète d’ailleurs une grande diversité musicale, avec la présence d’artistes internationaux comme Sabrina Carpenter, Lady Gaga, ou encore le phénomène K-pop Demon Hunters.

La chanteuse britannique Olivia Dean a, quant à elle, été élue révélation de l’année par les auditeurs israéliens. À l’inverse, le titre Anxiety de Doechii a été désigné comme la chanson « la plus agaçante » de 2025, dans une catégorie volontairement décalée.

Le sondage d’Eco 99 ne s’est pas limité à la musique. Les Israéliens ont également voté pour des moments marquants de la pop culture mondiale. L’engagement de Taylor Swift avec le joueur de football américain Travis Kelce a ainsi été sacré « fiançailles de l’année », symbole d’une année où musique, célébrités et culture populaire ont largement occupé le devant de la scène en Israël.