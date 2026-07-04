Taylor Swift et Travis Kelce se sont dit "oui" à New York

C'était l'un des événements people les plus attendus de l'année. Taylor Swift et la star de la NFL Travis Kelce se sont mariés vendredi soir au Madison Square Garden, à New York, lors d'une cérémonie aussi prestigieuse que secrète.

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Le mystère a pris fin lorsque les écrans de la célèbre salle ont affiché le message « JUST T MARRIED », confirmant officiellement l'union du couple, suivi depuis des années par des millions de fans à travers le monde.

La cérémonie a réservé une surprise de taille : c'est l'acteur Adam Sandler qui a officié le mariage. Ami du couple, la star de Happy Gilmore et de The Wedding Singer a célébré cette union devant un parterre de célébrités.

Taylor Swift portait une robe Christian Dior Haute Couture, imaginée par Jonathan Anderson, accompagnée de chaussures Christian Louboutin réalisées sur mesure et de bijoux Cartier. Travis Kelce arborait lui aussi une création Dior. Les mariés ont choisi une cérémonie intime, sans demoiselles ni garçons d'honneur. Le frère de la chanteuse, Austin Swift, a rempli ce rôle symbolique, tandis que Jason Kelce, frère du joueur des Kansas City Chiefs, était son témoin.

Parmi les invités figuraient notamment Steven Spielberg, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Ethan Hawke, Chris Rock, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Camila Cabello ainsi que plusieurs figures du football américain, dont Tom Brady et l'entraîneur Andy Reid.

À l'extérieur du Madison Square Garden, des centaines de fans s'étaient rassemblés malgré la chaleur, espérant apercevoir les mariés ou leurs invités. Les téléphones étaient interdits durant la cérémonie, expliquant la quasi-absence d'images sur les réseaux sociaux.

En couple depuis 2023, Taylor Swift et Travis Kelce officialisent ainsi une histoire d'amour qui aura passionné les amateurs de musique comme les passionnés de sport, dans ce qui restera sans doute comme l'un des mariages de célébrités les plus médiatisés de ces dernières années.