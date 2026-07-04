Un humoriste arrêté après une blague sur Erdogan

Le comédien turc Deniz Gekas a été arrêté à son arrivée à Istanbul après la diffusion sur YouTube d'un extrait de son spectacle de stand-up dans lequel il plaisantait sur le président Recep Tayyip Erdogan et sur l'islam. La vidéo, publiée le 24 juin, a dépassé les 9,4 millions de vues.

Les autorités l'accusent d'incitation à la haine, de provocation à l'hostilité et d'insulte au président. Selon le parquet, 185 plaintes ont été déposées à la suite de la diffusion de la vidéo. La justice a ordonné son maintien en détention dans l'attente de son procès.

Lors de son interrogatoire, Deniz Gekas a assuré qu'il n'avait jamais eu l'intention d'offenser les croyants ou de provoquer des tensions. Il souligne que ce même spectacle est présenté dans toute la Turquie depuis près de trois ans et qu'il avait déjà été vu par plus de 100 000 spectateurs, sans qu'aucune plainte ne soit déposée avant sa mise en ligne.

Cette arrestation intervient dans un contexte de durcissement de la répression contre les voix critiques du pouvoir turc. À l'approche du sommet de l'OTAN organisé à Ankara, les autorités ont multiplié les mesures de sécurité et les poursuites contre des opposants. Ces dernières semaines, plus de 200 personnes parmi lesquelles des journalistes, des avocats, des universitaires et des militants, ont été arrêtées. Plusieurs comptes liés à des organisations LGBTQ+ ont également été bloqués sur les réseaux sociaux.