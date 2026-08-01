Un mot en hébreu publié par Georgina Rodríguez déclenche une polémique sur les réseaux sociaux

Georgina Rodríguez, compagne de Cristiano Ronaldo et mère de ses enfants, s'est retrouvée au cœur d'une vive polémique après avoir publié une vidéo de ses vacances familiales à Majorque.

Dans cette séquence montrant des paysages de l'île, un détail a rapidement attiré l'attention des internautes : l'apparition du mot « בריאה » (« en bonne santé » ou « sois en bonne santé ») écrit en hébreu. Cette inscription a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

De nombreux internautes ont critiqué l'utilisation de l'hébreu dans la publication. Parmi les commentaires les plus virulents figuraient : « Tu aurais dû écrire “Palestine” à la place », « Pourquoi en hébreu ??? » ou encore « Ronaldo est-il en Israël ? ». D'autres utilisateurs ont publié des émojis et des autocollants représentant le footballeur espagnol Lamine Yamal brandissant un drapeau palestinien.

Cette controverse rappelle un précédent survenu quelques jours après les attaques du 7 octobre 2023. Le 11 octobre, Georgina Rodríguez avait partagé une story montrant la photo d'une fillette de Gaza, une publication perçue par certains comme un soutien unilatéral aux Palestiniens.

Face à la vague de critiques, elle avait supprimé cette publication avant de la remplacer par une nouvelle story montrant à la fois un enfant israélien victime des attaques et la même fillette de Gaza, accompagnés d'un message appelant à la paix.