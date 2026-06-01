Yonatan Razel dans un état critique après un AVC

Le chanteur, compositeur et pianiste israélien Yonatan Razel, 53 ans, a été victime d’un accident vasculaire cérébral et se trouve dans un état critique à l’hôpital Shaare Zedek de Jérusalem.

L’AVC est survenu la semaine dernière. Son état se serait toutefois aggravé ces dernières heures, suscitant une vive émotion dans le monde culturel et musical israélien.

L’attaché de presse de l’artiste a indiqué que son état était grave et a appelé le public à prier pour son rétablissement, en mentionnant son nom complet : Yonatan Adi ben Haya Rachel.

Figure majeure de la musique juive contemporaine, Yonatan Razel est apprécié bien au-delà des cercles religieux. Ses chansons ont rencontré un large succès auprès de publics variés, religieux, traditionalistes et laïcs.

Issu de la célèbre famille Razel, il a commencé sa carrière musicale dès son adolescence au sein d’un ensemble familial. Après avoir servi dans l’armée israélienne comme musicien d’excellence, il a poursuivi des études de direction d’orchestre et collaboré avec plusieurs formations prestigieuses, dont l’Orchestre de chambre d’Israël.

Son parcours est également marqué par une période atypique durant laquelle il s’est éloigné de la musique, vivant dans la localité de Sussia, où il a travaillé comme berger tout en étudiant la psychologie.

Son premier album, Sakh Hakol, est sorti en 2007 sous la direction artistique d’Aviv Geffen. Son deuxième album, Bein Hatzlilim (2012), a obtenu un disque d’or et contient plusieurs de ses titres les plus connus.

Ces dernières années, Yonatan Razel a poursuivi une activité artistique soutenue avec de nouvelles collaborations et plusieurs singles. L’annonce de son hospitalisation a provoqué une vague de soutien et de prières à travers Israël.