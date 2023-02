Israël/Économie : le shekel continue de s’affaiblir face au dollar et à l’euro

Le dollar se négocie autour de 3,88 shekels et l’euro s'échange autour de 3,92 shekels

Après que le shekel soit tombé mardi à son plus bas niveau face au dollar et à l’euro depuis trois ans, la tendance se poursuit ce mercredi. Le dollar se négocie autour de 3,88 shekels, soit une hausse de 0,9 %, et l’euro s'échange autour de 3,92 shekels, soit une augmentation de 0,8 %, rapporte le site d’informations israélien Ynet. Mardi soir, le taux représentatif du dollar avait été fixé à 3,649 shekels et l’euro à 3,8886 shekels. Il s'agit d'une augmentation quotidienne de 2,41 % et 2,14 %, respectivement. Sur une base mensuelle, le dollar s'est renforcé de plus de 7 % par rapport au shekel et l'euro a gagné environ 6 %.

Même si à l'instar de la plupart des fluctuations du marché des capitaux, il n'est pas possible de fournir une explication claire de l'affaiblissement du shekel, il semble que la baisse de ces dernières semaines soit en partie affectée par les inquiétudes concernant la réforme juridique et sur ses conséquences sur l'économie israélienne.

"Le shekel israélien a chuté dans un contexte d'inquiétudes concernant une" refonte "du système judiciaire, qui a éclipsé la forte hausse des taux d'intérêt de la banque centrale", explique le magazine Bloomberg, faisant référence à la décision prise mardi par la Banque d'Israël d'augmenter le taux d'intérêt de 0,5%, qui était censé renforcer le shekel. Le vice-gouverneur de la Banque d'Israël Andrew Abir a admis dans Bloomberg que "l'incertitude politique" affectait le marché israélien.

Miriam Alster/FLASH90 La bourse de Tel Aviv

Parallèlement aux effets sur l'ensemble de l'économie et sur le marché d'importation israélien, l'affaiblissement du shekel peut également avoir un effet négatif sur les consommateurs. L’inflation en Israël peut augmenter, les prix du carburant - qui sont déterminés, entre autres, sur la base du taux de change du dollar au cours des cinq derniers jours de chaque mois - peuvent également monter en flèche, tout comme les dépenses des Israéliens qui voyagent à l'étranger qui seront contraint de dépenser plus de shekels pour chaque dollar ou euro.