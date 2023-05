Les actions de la banque Leumi dans Valley National, qui valaient 3,6 milliards de shekels en 2022, ne valent plus que 2 milliards aujourd'hui

Le cours de l'action de la Banque Leumi a chuté de 2,62 % mardi en raison des inquiétudes suscitées par la banque américaine Valley National. La Banque Leumi détient en effet une participation de 14 % dans la banque américaine. Mercredi, l’action de la banque israélienne s’était toutefois quelque peu redressée, avec une hausse de 1,04 %, révèle Globes.

Le cours de l'action de Valley National a chuté de près de 20 % depuis que la banque d'investissement Raymond James a ramené sa note sur la banque américaine de "strong buy" à "market perform", en raison d'inquiétudes potentielles sur ses revenus.

Raymond James s'inquiète de l'accélération de la hausse des coûts de dépôt et de financement chez Valley National. Ses inquiétudes ont mis en émoi les investisseurs qui craignent déjà des retraits massifs des banques américaines.

Les actions de la banque Leumi dans Valley National, qui valaient 3,6 milliards de shekels (896 millions d'euros)à la fin de l’année dernière, ne valent plus actuellement que 2 milliards (498 millions d'euros) aujourd'hui. En 2022 la banque Leumi a fusionné Leumi US et Valley National, enregistrant un bénéfice de 645 millions de shekels (160,6 millions d’euros), tout en conservant une participation de 14 % dans la banque américaine aujourd’hui en difficulté.