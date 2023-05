Un nouveau gisement de gaz naturel découvert au large d'Israël

Le nouveau gisement a été nommé "Katlan", qui signifie "Orque" en hébreu

Le ministère israélien de l'Énergie et la société Energian ont annoncé mercredi la découverte d'un nouveau gisement de gaz naturel au large des côtes d'Israël. Estimé à 68 milliards de mètres cubes, ce réservoir est d'importance significative, d'autant plus que la consommation annuelle d'Israël est inférieure à 13 milliards de mètres cubes. Le nouveau gisement a été nommé "Katlan", qui signifie "Orque" en hébreu.

Il s'agit de la quatrième plus grande découverte de gaz faite au large d'Israël depuis le début de la dernière décennie. Le gisement le plus important est celui de Leviathan, dont les réserves sont estimées à 600 milliards de mètres cubes. Le second, Tamar, est évalué à 300 milliards de mètres cubes, tandis que le champ de gaz Harish-Tanin, qui est aussi la propriété de la société Energian, a des réserves estimées à 100 milliards de mètres cubes.

Pour exploiter le nouveau gisement, les ingénieurs envisagent d'utiliser les infrastructures existantes, qui sont déjà en place pour la production de gaz naturel à partir du réservoir "Karish", opérationnel depuis six mois.

Matthews Rigas, le PDG d'Energian, a salué cette découverte dans un communiqué. "L'orque, un mammifère marin puissant, est un symbole de détermination et de courage. Nous commencerons à exploiter Katlan aussi rapidement et efficacement que possible. Cela créera une valeur considérable pour tous nos partenaires et ouvrira de nouvelles opportunités pour le gaz israélien sur le marché local et régional, et pour le bénéfice de l'économie israélienne dans son ensemble", a-t-il déclaré.

Le ministre de l'Énergie, Yisrael Katz, a souligné que "les réserves de 'Katlan' s'ajoutent à celles déjà présentes en Israël. Elles ont transformé le visage de l'économie énergétique locale et ont fait d'Israël une puissance énergétique mondiale. Il y a un potentiel pour d'autres découvertes dans les eaux de la mer Méditerranée. Ainsi, sous ma direction, le ministère continuera à développer les réserves de gaz naturel sur notre territoire et à promouvoir la découverte de nouvelles réserves de gaz naturel pour la sécurité énergétique d'Israël et afin d'assurer une économie énergétique israélienne fiable, propre et abordable."