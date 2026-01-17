Accord Mercosur–UE : quels effets indirects pour Israël ?

La signature de l’accord commercial ce samedi au Paraguay entre les pays du Mercosur et l’Union européenne marque une étape majeure dans la recomposition des échanges mondiaux. Si Israël n’est pas partie prenante de cet accord, ses effets indirects pourraient néanmoins se faire sentir, tant sur le plan commercial que stratégique.

Sur le plan économique, l’accord vise à réduire fortement les droits de douane entre l’UE et les grandes économies sud-américaines (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay). À court terme, cela pourrait accentuer la concurrence pour certains produits israéliens exportés vers l’Europe, notamment dans les secteurs agricoles (fruits, légumes, viande transformée) et agroalimentaires, où le Mercosur dispose d’un avantage de coûts significatif. Israël, dont l’agriculture est plus technologique mais aussi plus coûteuse, pourrait voir certains segments perdre en compétitivité sur le marché européen.

En revanche, l’impact devrait rester limité sur les secteurs clés de l’économie israélienne. Les exportations d’Israël reposent avant tout sur la haute technologie, la cybersécurité, la défense, les semi-conducteurs, la santé numérique et les services, des domaines peu concernés par l’accord Mercosur–UE. De plus, Israël bénéficie déjà d’un accord de libre-échange avec l’Union européenne, ce qui sécurise son accès préférentiel au marché européen.

Sur le plan stratégique, l’accord pourrait néanmoins redessiner les priorités commerciales de l’UE, en renforçant ses liens avec l’Amérique du Sud au détriment d’autres partenaires périphériques. Cela incite Israël à accélérer la diversification de ses marchés, notamment vers l’Asie, l’Inde et l’Afrique, une tendance déjà à l’œuvre.

Enfin, cet accord peut aussi ouvrir des opportunités indirectes : les pays du Mercosur, mieux intégrés aux chaînes de valeur européennes, pourraient accroître leur demande en technologies agricoles, hydriques et climatiques — des domaines où Israël est un acteur reconnu.

En résumé, l’accord Mercosur–UE ne constitue pas une menace directe pour Israël, mais il souligne l’importance pour l’État hébreu de rester agile, innovant et proactif dans un environnement commercial mondial de plus en plus concurrentiel.