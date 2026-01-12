Betsalel Smotrich défie les pressions et maintient le cap sur la baisse des taxes

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a adopté lundi un ton particulièrement combatif lors de la réunion de son groupe parlementaire, affirmant sa détermination à alléger le coût de la vie et à résister aux pressions des grands groupes économiques. « Ne vous mettez pas en travers de mon chemin », a-t-il lancé, en référence aux tentatives visant à bloquer l’augmentation du seuil d’exonération fiscale sur les importations personnelles.

Au cœur de son intervention figure la décision d’élever à 150 dollars le plafond d’exonération de taxes sur les achats effectués à l’étranger pour un usage personnel. Cette mesure, selon Smotrich, vise à soulager la classe moyenne israélienne et à répartir plus équitablement la charge fiscale. Il a accusé certains acteurs économiques et parlementaires de chercher à empêcher une baisse concrète des prix pour les consommateurs.

Le ministre s’en est également pris frontalement au géant laitier Tnuva, qu’il accuse d’exercer des pressions excessives sur les éleveurs dans le cadre de la réforme du marché du lait. « Tnuva ne m’intimidera pas », a-t-il déclaré, affirmant que des agriculteurs avaient annulé des rencontres avec lui après avoir reçu des « avertissements clairs ». Il a dénoncé une situation où, selon ses mots, les producteurs seraient tenus « en otage » par un quasi-monopole.

Sur le plan économique, Betsalel Smotrich a présenté des indicateurs qu’il juge positifs, évoquant notamment le succès d’une récente émission de dette israélienne et la confiance des investisseurs internationaux. Il a également salué plusieurs nominations clés au sein du ministère des Finances, qu’il considère comme un signal de stabilité et de professionnalisme.

Enfin, le ministre a condamné avec fermeté les violences survenues à Bnei Brak, où des soldats issus d’une unité orthodoxe ont été agressés. Il a appelé les responsables politiques haredim à dénoncer clairement ces actes, qualifiant les assaillants de « minorité violente » et assurant les soldats de son plein soutien.