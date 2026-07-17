"Ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour Israël" : la Knesset facilite les importations américaines

La Knesset a adopté dans la nuit de jeudi à vendredi, en deuxième et troisième lectures, une réforme destinée à faciliter l'importation en Israël de produits fabriqués aux États-Unis. Le texte autorise la production, l'importation et la commercialisation dans le pays d'un large éventail de marchandises conformes à la réglementation fédérale américaine, sans qu'elles aient nécessairement à subir l'ensemble des procédures d'homologation israéliennes.

Baptisée "Ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour Israël", cette réforme s'inscrit dans le prolongement du dispositif similaire déjà appliqué aux produits répondant aux normes européennes. Selon le ministère de l'Économie et de l'Industrie, l'objectif est de réduire les obstacles réglementaires, d'élargir l'offre disponible et de renforcer la concurrence au bénéfice des consommateurs et des entreprises.

Son application se fera progressivement. La première étape, prévue au début de l'année 2027, concernera notamment les produits destinés aux bébés et aux enfants, tels que les jouets, biberons, lits, poussettes, accessoires pour boissons, balançoires et trampolines. Les produits d'entretien, les lessives et les détergents pour lave-vaisselle seront également inclus.

Le ministère affirme que les réformes déjà mises en œuvre dans le domaine des normes et des importations ont permis de réduire de plus de 80 % la charge bureaucratique. Il estime qu'elles ont contribué à ouvrir davantage le marché israélien, à faire baisser le prix de certains produits importés et à réduire la concentration économique.

Les autorités espèrent également que ce nouveau dispositif renforcera les échanges commerciaux entre Israël et les États-Unis, encouragera les investissements et offrira de nouvelles possibilités aux importateurs, fabricants et entreprises des deux pays.

"Nous avons achevé une réforme économique et consumériste importante pour l'ouverture du marché israélien", a déclaré le ministre de l'Économie Nir Barkat. Selon lui, la mesure permettra "davantage de concurrence, plus de pouvoir pour le consommateur et des prix moins élevés".