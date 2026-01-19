Israël élargit massivement les quotas d’importation de fromages pour faire baisser les prix

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a signé lundi un décret prévoyant une augmentation conséquente des quotas d’importation de fromages à pâte dure et de fromages « premium », dans le cadre d’une politique visant à renforcer la concurrence et à réduire le coût de la vie. Selon le ministère des Finances, les volumes de fromages importés exonérés de droits de douane augmenteront d’environ 70 %, une mesure qui entre en vigueur immédiatement pour une durée de deux ans.

Concrètement, le quota annuel passera de 11 500 tonnes à 19 500 tonnes, soit un ajout de 8 000 tonnes de fromages importés sans droits de douane. Le ministère souligne que cette décision intervient dans un contexte de prix particulièrement élevés sur le marché israélien des produits laitiers : les prix moyens y seraient supérieurs d’environ 50 % à ceux pratiqués dans les pays de l’OCDE, tandis que les fromages à pâte dure peuvent atteindre jusqu’au double de la moyenne internationale.

Lors de la signature du décret, Smotrich a affirmé qu’il s’agissait d’« une nouvelle étape significative dans la lutte contre la vie chère ». Il a comparé le prix d’un fromage jaune importé et exonéré de droits de douane, vendu autour de 32 shekels le kilo, à celui des fromages produits localement par de grands groupes, parfois trois fois plus chers. « Jusqu’à présent, les restrictions sur les importations obligeaient les consommateurs à payer des prix excessifs. Cette situation touche à sa fin », a-t-il déclaré.

Le ministre a également appelé son homologue à l’Économie à publier rapidement les quotas dans le cadre d’appels d’offres, afin que les bénéfices de la réforme se traduisent sans délai dans les rayons. L’objectif affiché est clair : permettre aux ménages israéliens de payer moins cher des produits alimentaires de base et faire en sorte que la bonne santé macroéconomique du pays se reflète enfin dans le pouvoir d’achat des citoyens.