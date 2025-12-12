Israël en tête de la croissance économique mondiale, selon des prévisions inédites de l’OCDE

L’OCDE a publié début décembre des prévisions qui placent Israël dans une position économique exceptionnelle pour les prochaines années. Selon l’organisation, la croissance du pays devrait atteindre 4,9% en 2026 puis 4,6% en 2027, un niveau largement supérieur à celui de l’ensemble des économies avancées.

Après une hausse de 3,3% du PIB en 2025, Israël devrait ainsi accélérer nettement, contrastant avec la moyenne des pays membres de l’OCDE, dont la croissance stagnerait autour de 1,7% en 2025 et 2026 avant de remonter à seulement 1,8% en 2027. À l’échelle mondiale, la progression de l’activité demeurerait également inférieure, oscillant entre 2,9% et 3,2% sur la même période.

Les données publiées par le Fonds monétaire international confirment cette dynamique, avec un PIB par habitant israélien qui devrait atteindre 60 010 dollars en 2025. Un niveau supérieur à celui de la zone euro (50 510 dollars), de l’Union européenne (46 800 dollars) et même de l’ensemble du continent européen (40 060 dollars). L’écart se réduit désormais rapidement avec les pays du G7, dont la moyenne s’établit à 66 090 dollars.

Pour l’économiste Shlomo Maoz, ce rapprochement n’est pas le fruit d’un rattrapage à partir d’un niveau faible, mais le signe d’un renforcement structurel d’une économie déjà performante. Israël afficherait ainsi une trajectoire comparable à celle des nations les plus prospères, portée par un haut niveau d’innovation et une reprise vigoureuse prévue pour l’après-guerre.

L’OCDE anticipe d’ailleurs un rebond significatif de la consommation des ménages dans les années à venir. Cette reprise de la demande intérieure devrait contribuer à ramener progressivement l’inflation vers des niveaux maîtrisés : 2,4% en 2026 puis 2% en 2027, soit exactement la cible considérée comme optimale par l’organisation.

Ces prévisions, saluées comme un signal de confiance dans la résilience de l’économie israélienne, confirment que le pays pourrait consolider sa position parmi les économies les plus dynamiques du monde au cours de la prochaine décennie.