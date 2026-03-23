Israël : la Banque centrale préconise une hausse des impôts face aux besoins de défense

Le gouverneur de la Banque d’Israël, Amir Yaron, a averti que le gouvernement devra probablement augmenter les impôts afin de financer la hausse des dépenses de défense dans le contexte de la guerre en cours avec l’Iran, tout en maintenant l’équilibre budgétaire à long terme.

Lors d’une conférence de presse à Jérusalem, Amir Yaron a reconnu que « personne n’aime payer des impôts », mais a insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre le financement des besoins sécuritaires et le soutien aux moteurs de croissance économique. Il a souligné l’importance de réduire progressivement le ratio dette/PIB et de préserver des marges de manœuvre budgétaires pour faire face à de futurs chocs économiques.

Le gouverneur a ainsi appelé à des « ajustements budgétaires », combinant une hausse des recettes publiques et une réduction des dépenses qui ne contribuent pas directement à la croissance. Selon lui, cette double approche est indispensable pour répondre aux exigences financières croissantes liées à la sécurité tout en évitant une dégradation des finances publiques.

Ces recommandations interviennent dans un contexte de critiques adressées au gouvernement, accusé d’avoir accru les financements alloués à certaines priorités politiques tout en réduisant les budgets des ministères. Ces coupes pourraient affecter des secteurs clés comme la santé, l’éducation ou les services publics.

Amir Yaron a également rappelé que les dépenses civiles en Israël sont déjà relativement faibles par rapport aux standards internationaux. Il a averti que toute stratégie budgétaire devra impérativement préserver, voire renforcer, les investissements dans les infrastructures, l’éducation et les secteurs favorisant la productivité.

Selon lui, seule une combinaison équilibrée entre discipline budgétaire, hausse des recettes et investissements ciblés permettra de soutenir durablement l’économie israélienne tout en répondant aux défis sécuritaires actuels.