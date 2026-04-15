Israël : le dollar passe sous la barre des 3 shekels pour la première fois en 30 ans

Le passage du dollar sous la barre des 3 shekels marque un tournant hautement symbolique pour l’économie israélienne, un seuil qui n’avait plus été franchi depuis 1995. Plus qu’un simple recul du billet vert, ce mouvement traduit avant tout la vigueur exceptionnelle du shekel, porté par des dynamiques économiques et financières solides.

Au cœur de cette appréciation figure la résilience du secteur technologique israélien. Les entreprises de la high-tech continuent d’attirer des flux massifs de capitaux étrangers, majoritairement libellés en dollars, ensuite convertis en monnaie locale. Ce mécanisme alimente structurellement la demande de shekels. Parallèlement, les exportations – notamment dans les technologies et la défense – restent robustes, soutenues par la hausse des budgets militaires en Europe.

Le contexte géopolitique contribue également à renforcer la devise israélienne. Les perspectives d’accalmie régionale, notamment sur le front iranien, nourrissent la confiance des investisseurs. À ces facteurs s’ajoute un effet technique déterminant : les investisseurs institutionnels israéliens, fortement exposés aux marchés américains, doivent vendre des dollars lorsque la valorisation de leurs actifs à l’étranger dépasse certains seuils, accentuant ainsi la pression à la baisse sur la devise américaine.

Pour les ménages, l’effet est immédiat : voyages à l’étranger, achats en ligne et biens importés deviennent potentiellement moins coûteux. Toutefois, cet avantage reste partiellement atténué par la hausse des coûts logistiques et énergétiques, qui limite la répercussion sur les prix à la consommation.

À l’inverse, les exportateurs voient leur compétitivité s’éroder, leurs revenus en dollars se traduisant par moins de shekels. Ce choc pourrait peser sur la croissance et l’emploi industriel. Dans ce contexte, la Banque d’Israël devrait privilégier la prudence, sauf déstabilisation marquée des équilibres économiques.