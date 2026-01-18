Israël ouvre la voie au retour d’Uber

Le retour d’Uber en Israël se précise. Le Comité ministériel sur la législation a approuvé l’avancement de projets de loi visant à encadrer et légaliser les services de transport partagé en ligne, une décision majeure pour un secteur en pleine mutation dans l’Israël.

Portée et soutenue par la ministre des Transports et de la Sécurité routière, Miri Regev, cette initiative a été présentée par les députés Moshiko Pasal et Eitan Ginsburg. Elle vise à instaurer un cadre réglementaire clair pour les plateformes numériques de transport partagé, tout en garantissant la sécurité des passagers et des conducteurs.

Selon le gouvernement, cette législation apportera « ordre et certitude » à un marché qui évolue rapidement, en Israël comme ailleurs. L’objectif affiché est triple : ouvrir le secteur à une concurrence équitable, encourager l’innovation et améliorer le service rendu au public. À terme, les autorités espèrent élargir l’offre de transport, accroître la disponibilité – notamment dans les zones mal desservies ou à certaines heures – et contribuer à une baisse des prix.

Le texte entend également préserver un équilibre avec les transports publics et l’industrie du taxi. En parallèle, le ministère des Transports travaille avec le ministère des Finances afin d’élaborer des mécanismes de compensation équitables pour les chauffeurs de taxi, afin d’amortir l’impact de cette ouverture du marché.

« Le transport partagé est un outil pour réduire le coût de la vie et améliorer le service aux citoyens », a déclaré Miri Regev, soulignant une réforme menée « de manière responsable, avec des règles claires et des garanties de sécurité ».

Cette étape législative rapproche ainsi concrètement Uber d’un retour encadré sur le marché israélien.