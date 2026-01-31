L'agence Moody’s relève la perspective de la note de crédit d’Israël

L’agence de notation Moody’s a annoncé ce samedi relever la perspective de la note de crédit d’Israël de négative à stable, tout en maintenant la note souveraine à Baa1, un niveau jugé modéré. Cette décision signifie que, selon l’agence, une dégradation n’est plus envisagée à court terme, sans pour autant ouvrir la voie à une amélioration imminente de la note.

Dans son analyse, Moody’s explique que le risque géopolitique pesant sur Israël a reculé par rapport au pic observé au plus fort des combats, même si la situation demeure fragile. L’agence souligne en parallèle que l’économie israélienne a fait preuve de résilience, malgré des conflits sur plusieurs fronts et un environnement sécuritaire dégradé.

Moody’s met notamment en avant la capacité de l’économie à absorber les chocs, la continuité du fonctionnement des institutions et la solidité relative de certains fondamentaux macroéconomiques. Cette résistance a contribué à stabiliser l’évaluation du risque, alors que la perspective négative reflétait auparavant la crainte d’un affaiblissement durable.

Pour autant, l’agence reste prudente. Elle rappelle que les risques sécuritaires n’ont pas disparu et qu’une nouvelle escalade régionale pourrait rapidement peser sur la croissance, les finances publiques et la confiance des investisseurs. En l’état, la perspective n’étant pas redevenue positive, une hausse de la note n’est pas attendue à court terme.

En pratique, le passage à une perspective stable est toutefois perçu comme un signal rassurant pour les marchés, indiquant que, sauf choc majeur, la situation financière du pays devrait rester compatible avec sa note actuelle.