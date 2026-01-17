La Bourse de Tel-Aviv officialise son passage à la semaine du lundi au vendredi

La Bourse de Tel-Aviv a officialisé vendredi son passage à une semaine de cotation du lundi au vendredi, alignant ainsi son calendrier sur celui de la majorité des grandes places financières mondiales. Ce changement, entré en vigueur le 5 janvier, met fin à une spécificité historique selon laquelle les échanges se tenaient du dimanche au jeudi, conformément au week-end israélien.

La séance inaugurale de cette nouvelle organisation a été marquée par la présence du président de la SEC, Paul Atkins, qui a symboliquement sonné la cloche d’ouverture des échanges, aux côtés de son homologue israélien Seffy Zinger. Selon un communiqué du Tel-Aviv Stock Exchange (TASE), cette décision vise à renforcer l’intégration d’Israël aux flux financiers internationaux.

Si la Bourse israélienne adopte désormais le rythme hebdomadaire dominant à l’échelle mondiale, une adaptation demeure : la séance du vendredi est écourtée, de 10h à 14h, afin de respecter le shabbat, le repos hebdomadaire juif qui débute au coucher du soleil. Les autres jours, les échanges se poursuivent jusqu’à 17h35.

Pour Ittai Ben-Zeev, directeur général du TASE, il s’agit d’un « changement stratégique » destiné à « relier directement Israël à l’économie mondiale ». L’objectif affiché est clair : attirer davantage d’investisseurs étrangers, accroître la liquidité du marché et renforcer l’attractivité des entreprises israéliennes cotées.

Cette évolution intervient dans un contexte particulièrement favorable pour la place financière israélienne. Après une forte chute en octobre 2023, au début de la guerre déclenchée par l’attaque du mouvement terroriste islamiste palestinien Hamas, la Bourse de Tel-Aviv a rapidement rebondi. Depuis la mi-2024, les indices enchaînent les records, et l’indice de référence TA-125 a enregistré une progression spectaculaire de 52 % en 2025.

Pour les autorités boursières, l’alignement du calendrier sur celui des marchés internationaux constitue désormais un levier supplémentaire pour consolider cette dynamique et renforcer la place d’Israël dans la finance mondiale.