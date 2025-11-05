La célèbre marque de lingerie Skims de Kim Kardashian débarque en Israël

Kim Kardashian étend officiellement sa marque de lingerie SKIMS au marché israélien, en partenariat avec la chaîne de magasins Factory 54. Jusqu’ici, les clientes locales devaient commander sur le site international de la marque, payer des frais de port élevés et attendre plusieurs semaines pour recevoir leurs produits. Une arrivée d'autant plus remarquée dans le contexte de boycott économique de l'Etat hébreu.

Lancée en 2019, SKIMS s’est rapidement imposée comme une marque phare dans le secteur des basiques et de la lingerie, notamment grâce à sa large gamme de tailles et de couleurs, pensée pour s’adapter à toutes les morphologies. La marque est reconnue pour allier confort et coupe flatteuse, et ses bodys et soutiens-gorge sans coutures sont devenus des pièces emblématiques.

SKIMS est désormais disponible en Israël à la fois en ligne via Factory 54 et dans une sélection de boutiques. Ce lancement permet aux clientes israéliennes de commander plus facilement, avec des options de retour et d’échange locales, simplifiant ainsi l’accès aux produits de la marque.

Selon les analystes, cette décision reflète l’intérêt croissant des marques internationales pour le marché israélien, reconnu pour sa clientèle fidèle et exigeante en matière de qualité et de design. Le lancement en Israël inclura les pièces les plus populaires de la marque, comme les bodys iconiques, les soutiens-gorge T-shirt et les shorts à porter sous les vêtements.

SKIMS rejoint ainsi la liste des marques internationales qui adaptent leur distribution aux besoins locaux, en répondant à une demande déjà existante avant même l’arrivée officielle de la marque dans le pays.