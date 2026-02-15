La compagnie maritime israélienne Zim vendue pour le montant record de 3,7 milliards de dollars

La compagnie maritime israélienne ZIM va changer de mains. Un consortium formé par le géant allemand Hapag-Lloyd et le fonds israélien FIMI a remporté l’appel d’offres pour l’acquisition de 100 % des actions de l’entreprise, pour un montant estimé à 3,7 milliards de dollars. Suite à l’opération, ZIM sera retirée de la cote à la Bourse de New York, où elle était cotée depuis son introduction en 2021.

Selon les termes de l’accord, la société sera scindée en deux entités. Hapag-Lloyd prendra en charge les activités internationales, incluant 99 navires en location, les lignes commerciales internationales et le réseau marketing global. FIMI conservera les opérations israéliennes, avec 16 navires en pleine propriété, le siège de Haïfa et le personnel local, tout en respectant les obligations légales liées aux actions de préférence dans le pays.

Cette structure vise à préserver les intérêts stratégiques d’Israël : l’État détient une participation majoritaire dans ZIM, garantissant notamment la capacité de mobiliser des navires pour le transport de munitions, de carburant et de produits essentiels en cas de besoin.

L’acquisition renforce la position de Hapag-Lloyd, cinquième compagnie mondiale en volume de conteneurs, particulièrement sur les liaisons entre l’Extrême-Orient et la côte est des États-Unis. Pour FIMI, dirigé par Yishai Davidi, l’opération permet de créer une nouvelle entité ZIM axée sur le marché local, tout en s’appuyant sur le réseau international de Hapag-Lloyd.

Le consortium a été favorisé par la complexité réglementaire liée aux actionnaires étrangers de Hapag-Lloyd, dont la Qatar Investment Authority (12,3 % du capital) et le Fonds souverain saoudien (10,2 %), rendant difficile une acquisition directe de ZIM. Le partenariat avec FIMI a permis de contourner ces obstacles et de sécuriser l’accord.

L’appel d’offres avait été lancé après le rejet d’une précédente proposition de rachat conduite par le PDG Eli Glickman et l’homme d’affaires Rami Unger. D’autres poids lourds du secteur, dont Maersk et MSC, avaient également candidaté, mais c’est finalement le duo Hapag-Lloyd–FIMI qui a emporté la mise.

Le maire de Haïfa, Yona Yahav, exige l’arrêt de la vente de la compagnie maritime ZIM au géant allemand Hapag-Lloyd et au fonds PIMCO, annoncée ce dimanche. Selon Yahav, « ZIM, dont le siège est à Haïfa, n’est plus simplement une entreprise de l’économie israélienne — c’est une société dont l’existence revêt une importance stratégique. Transférer sa propriété à des intérêts étrangers, même si un fonds d’investissement israélien est impliqué, est pour le moins problématique, nuit à la sécurité nationale et pourrait également entraîner le licenciement de milliers d’employés. »