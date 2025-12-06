La Grèce approuve l’achat de systèmes de roquettes israéliens pour plus de 650 millions d’euros

Le Parlement grec a validé jeudi soir l’acquisition de 36 systèmes d’artillerie PULS auprès d’Israël, pour un montant estimé d'environs 650 millions d’euros, ont indiqué à Reuters deux responsables proches du dossier. L’accord a été approuvé lors d’une réunion à huis clos de la commission parlementaire de la Défense.

Athènes, qui souhaite moderniser en profondeur ses forces armées d’ici 2036, prévoit d’investir près de 28 milliards d’euros afin de renforcer ses capacités militaires après la longue crise de la dette (2009-2018). Cette stratégie vise également à maintenir un équilibre stratégique avec la Turquie, son rival historique au sein de l’OTAN.

Le système PULS, conçu par l’israélien Elbit Systems, peut atteindre une portée maximale de 300 kilomètres. Selon des responsables grecs, il contribuera à protéger la frontière nord-est du pays ainsi que plusieurs îles grecques de la mer Égée, situées à proximité du littoral turc. L’accord comprend par ailleurs une composante industrielle, certains éléments étant destinés à être fabriqués en Grèce.

Cet achat s’inscrit dans un partenariat militaire et diplomatique déjà solide entre la Grèce et Israël. Les deux pays ont multiplié les exercices conjoints ces dernières années et exploitent ensemble un centre d’entraînement aérien dans le sud de la Grèce. Parallèlement, Athènes mène des discussions avec Israël sur la création d’un dôme antimissile d’une valeur de trois milliards d’euros.

Les tensions persistantes entre la Grèce et la Turquie — portant sur les frontières maritimes, les ressources énergétiques, le survol de l’Égée ou encore la question chypriote — donnent un contexte stratégique clair à cette nouvelle acquisition.