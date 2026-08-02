Le Big Mac coûte plus cher en Israël que dans la plupart des pays du monde

Israël figure désormais au deuxième rang mondial du célèbre « Big Mac Index » publié par l'hebdomadaire britannique The Economist, derrière la Suisse. En l'espace de six mois, le pays a gagné six places dans ce classement, devenu au fil des années un indicateur de référence pour comparer le coût de la vie et la valeur des monnaies.

Selon l'édition la plus récente de l'indice, un Big Mac coûte désormais 7,67 dollars en Israël, contre 6,22 dollars aux États-Unis et seulement 2,42 dollars à Taïwan. Le prix israélien est désormais supérieur à celui observé dans des pays traditionnellement réputés pour leur coût de la vie élevé, comme la Norvège, le Danemark ou la Suède.

Cette envolée s'explique par la combinaison de deux facteurs : l'augmentation de 15 % du prix du Big Mac en Israël et l'appréciation du shekel face au dollar, qui renchérit encore son prix une fois converti en devise américaine. En février dernier, McDonald's Israël a augmenté le prix du sandwich de 15 %, le faisant passer de 20 à 23 shekels. Début 2025, il coûtait encore 17 shekels.

Créé en 1986, le « Big Mac Index » repose sur le principe de la parité du pouvoir d'achat. L'idée est simple : un produit identique devrait coûter approximativement le même prix d'un pays à l'autre, une fois les devises converties. Lorsque les écarts sont importants, ils peuvent refléter un niveau de prix élevé ou une monnaie jugée surévaluée.

Le prix d'un Big Mac intègre de nombreux éléments de l'économie locale : le coût de la viande, du pain, des légumes, mais aussi les salaires, les loyers, l'électricité, les transports ou encore les taxes. À lui seul, le coût de la main-d'œuvre représente près de 45 % du prix final.

The Economist rappelle toutefois que ce classement ne signifie pas qu'Israël est le deuxième pays le plus cher au monde, mais que le prix du Big Mac, rapporté au dollar, y est actuellement le deuxième plus élevé de la planète, ce qui illustre la pression persistante sur le coût de la vie dans le pays.