Le géant chinois ANTA arrive en Israël

Le géant chinois des articles de sport ANTA Sports, considéré comme l'un des principaux concurrents mondiaux de Nike et Adidas, fera son entrée sur le marché israélien en 2027. Le groupe israélien Castro-Hoodies a signé un accord de distribution exclusif avec la marque afin de développer son activité en Israël, avec l'ouverture de magasins physiques et d'une plateforme de vente en ligne.

Cotée à la Bourse de Hong Kong, ANTA est aujourd'hui le troisième groupe mondial d'équipements sportifs. L'entreprise exploite plus de 10 000 magasins en Chine et poursuit son expansion internationale avec environ 250 points de vente hors du pays. En 2025, son chiffre d'affaires a atteint 11,6 milliards de dollars.

ANTA contrôle également le groupe finlandais Amer Sports, propriétaire de marques internationales telles qu'Arc'teryx, Salomon, Wilson et Peak Performance. Le groupe est par ailleurs le principal actionnaire de la marque allemande Puma.

Le développement de la marque en Israël sera assuré par Castro-Hoodies, qui prévoit d'investir environ 30 millions de shekels dans ce projet. L'accord de distribution entre les deux groupes a été conclu pour une durée de cinq ans.

Dans le cadre de son déploiement, Castro-Hoodies étudie l'entrée de partenaires financiers au capital d'une filiale dédiée, tout en conservant le contrôle de celle-ci. Le groupe mène également des négociations pour acquérir des emplacements commerciaux, reprendre certaines infrastructures ainsi que recruter des équipes de direction et de vente.

« Nous sommes fiers d'introduire en Israël la plus grande marque de sport de Chine, reconnue pour la qualité de ses produits, son innovation technologique et son succès international », a déclaré Yair Ohayon, directeur général de Castro-Hoodies. Selon lui, l'entreprise est convaincue que les consommateurs israéliens adopteront rapidement la marque, qui sera distribuée à travers un réseau national de boutiques, une plateforme en ligne et des partenaires de vente en gros.