Le nombre de millionnaires atteint un niveau record dans le monde

Le patrimoine des ménages a fortement progressé en 2025, entraînant un nombre record de nouveaux millionnaires à travers le monde, selon le dernier Global Wealth Report publié par la banque suisse UBS.

D'après cette étude, près d'un million de personnes ont franchi, l'an dernier, le seuil du million de dollars de patrimoine net, soit environ 2.600 nouveaux millionnaires chaque jour. Les États-Unis concentrent à eux seuls près de la moitié de cette hausse, avec plus de 440.000 nouveaux millionnaires. Ils sont suivis par la Chine continentale, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Le rapport souligne toutefois qu'être millionnaire en dollars ne signifie pas disposer d'un million de dollars en liquidités. Le patrimoine pris en compte comprend l'ensemble des actifs financiers et non financiers, principalement les biens immobiliers, après déduction des dettes.

Au total, la richesse mondiale des ménages a progressé de 10,8 % en 2025, soit son rythme de croissance le plus rapide depuis 2017. UBS attribue cette hausse à la bonne tenue des marchés financiers ainsi qu'à l'appréciation des actifs non financiers, notamment l'immobilier.

La banque souligne néanmoins que cette progression est restée inégale selon les régions et les niveaux de richesse. Les patrimoines supérieurs à 5 millions de dollars ont enregistré les plus fortes augmentations.

Dans le classement des pays les plus riches en patrimoine moyen par adulte, la Suisse occupe la première place avec 910.382 dollars, devant les États-Unis (696.277 dollars) et le Luxembourg (654.732 dollars). La France se classe au 15ᵉ rang, avec un patrimoine moyen de 341.359 dollars par adulte, légèrement derrière l'Allemagne (346.613 dollars), mais devant Taïwan (332.533 dollars).

L'étude d'UBS repose sur un échantillon de 56 pays et évalue le patrimoine des ménages en convertissant l'ensemble des actifs en dollars afin de permettre des comparaisons internationales.