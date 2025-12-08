Plus d’un tiers des emprunteurs immobiliers en Israël cumuleraient découvert et prêts

Un nouveau rapport sur la situation de l’endettement en Israël révèle une aggravation préoccupante de la charge financière pesant sur les ménages ayant contracté une hypothèque. Selon l’organisation Daf Hadash, 35 % des emprunteurs immobiliers se trouvent simultanément en découvert bancaire et en remboursement de prêts supplémentaires, un cumul qui menace directement leur capacité à conserver leur logement.

Les données montrent que près de 67 % des détenteurs d’hypothèque portent au moins un autre type de dette : soit un prêt à rembourser, soit un découvert. Plus de la moitié (52 %) remboursent un prêt en plus de leur hypothèque, tandis que 17 % sont à découvert sans prêt additionnel. Au total, près de 9 % des Israéliens cumulent hypothèque, découvert et prêts multiples — un niveau d’endettement particulièrement risqué.

Selon Tomer Rabinovitz, fondateur et directeur de Daf Hadash, cette dérive s’explique par l’écart croissant entre les revenus et le coût de la vie : « Quand les hypothèques ont augmenté de plus de 200 % alors que le salaire médian n’a progressé que de 20 %, de nombreuses familles n’ont eu d’autre choix que d’augmenter leur endettement simplement pour financer leurs dépenses courantes. Elles hypothèquent ainsi leur avenir et plongent dans un cercle dont il est difficile de sortir. »

Le dernier rapport mensuel de la Banque d’Israël confirme cette tendance. En octobre, les retards de paiement sur les prêts immobiliers ont augmenté de 5 % en un mois et de 28 % en un an. Pour la première fois, l’encours des hypothèques impayées a dépassé les 4,3 milliards de shekels.

Depuis le début de la guerre, les retards de paiement ont bondi de 61 %, touchant désormais des milliers de familles supplémentaires.