Pour la dixième fois consécutive : la Banque d'Israël maintient son taux directeur

Le professeur Amir Yaron, gouverneur de la Banque d'Israël, a annoncé lundi que l'institution a décidé de ne pas modifier son taux directeur. Celui-ci reste donc fixé à 4,5%. Cette décision intervient dans un contexte marqué par le plan tarifaire du président américain Donald Trump, qui prévoit d'imposer une taxe de 17% sur les marchandises importées d'Israël.

Une stabilité prolongée des taux

Il s'agit de la dixième fois consécutive que la Banque centrale israélienne maintient son taux inchangé. La dernière baisse remonte à 14 mois, au 1er janvier 2024, lorsque le taux avait été réduit d'un quart de point, après une série de hausses entamée en avril 2022.

Cette période de hausses successives a particulièrement affecté les emprunteurs immobiliers, qui ont subi une augmentation moyenne d'environ 1 500 shekels (environ 380 euros) dans leurs remboursements mensuels, ainsi qu'une hausse des remboursements de prêts pour les ménages en général.

Perspectives pour 2025

Les analystes du marché estiment qu'une baisse des taux ne sera envisageable qu'au cours du second semestre de l'année, avec la possibilité de deux réductions. Cette prévision s'aligne sur les récentes déclarations du gouverneur de la Banque d'Israël, qui a indiqué que de telles réductions seraient conditionnées à la fin du conflit avant la fin du premier semestre 2025, et à la poursuite des tendances fiscales observées ces derniers mois. La décision de maintenir le taux inchangé reflète la prudence de la Banque centrale face aux incertitudes économiques actuelles, notamment celles liées aux nouvelles tensions commerciales avec les États-Unis et à l'impact persistant du conflit en cours.

À l'heure où l'économie israélienne fait face à de multiples défis, tant sur le plan intérieur qu'international, cette stabilité monétaire témoigne d'une approche conservatrice visant à préserver les équilibres macroéconomiques dans un environnement particulièrement volatil.