ServiceNow signe l’une des plus grosses acquisitions de la cybersécurité israélienne

La société américaine ServiceNow a annoncé l’acquisition de Armis, pépite israélienne de la cybersécurité, pour un montant de 7,75 milliards de dollars, a rapporté Calcalist.

Une opération majeure qui intervient à peine un mois après une levée de fonds spectaculaire d’Armis, valorisée alors à 6,1 milliards de dollars.

Fondée en 2016 par Yevgeny Dibrov et Nadir Izrael, Armis s’est imposée comme un acteur clé de la protection des infrastructures critiques et de la gestion des surfaces d’attaque numériques. Sa technologie permet aux organisations de visualiser en temps réel l’ensemble de leurs actifs — réseaux locaux, environnements cloud, systèmes industriels et objets connectés — afin d’anticiper et de neutraliser les menaces.

En novembre dernier, Armis avait levé 435 millions de dollars, l’un des plus importants financements privés du secteur en 2025, portant son chiffre d’affaires récurrent annuel au-delà de 300 millions de dollars, en forte croissance. La société emploie aujourd’hui environ 950 personnes en Israël et à l’international.

Pour ServiceNow, cette acquisition stratégique vise à renforcer sa plateforme d’IA et de gestion des risques. Le groupe affirme que l’intégration d’Armis lui permettra de proposer une cybersécurité proactive, automatisée et unifiée, capable de répondre à la complexité croissante des menaces à l’ère de l’intelligence artificielle.

La transaction, qui doit encore recevoir les autorisations réglementaires, devrait être finalisée au second semestre 2026. Elle pourrait tripler, selon ServiceNow, son marché potentiel dans les solutions de sécurité et de gestion des risques, tout en confirmant la place centrale d’Israël dans l’écosystème mondial de la cybersécurité.