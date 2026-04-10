Spécial week-end | Objets oubliés, trésors cachés : ces pièces du quotidien qui peuvent valoir une fortune

Les objets accumulés au fil des années dans les salons des parents ou des grands-parents peuvent parfois réserver de véritables surprises. Dans un contexte de boom du marché de la seconde main et du vintage, certains articles autrefois jugés démodés se vendent aujourd’hui à prix d’or. Collectionneurs et décorateurs d’intérieur recherchent désormais ces pièces chargées d’histoire, capables d’atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers d’euros lors de ventes aux enchères.

Parmi les trouvailles les plus inattendues figurent les livres anciens. Une simple vérification des premières pages peut révéler une édition originale très recherchée. Les premières éditions d’auteurs comme Ernest Hemingway peuvent ainsi se négocier entre quelques milliers et plusieurs centaines de milliers de d'euros. Les disques vinyles ne sont pas en reste : certaines éditions rares ou limitées de groupes mythiques comme les Beatles peuvent atteindre des sommes considérables.

Le mobilier ancien attire également les convoitises. Les meubles produits par IKEA avant le milieu des années 1990, souvent conçus en bois massif et dotés d’un design distinctif, peuvent valoir très cher. De même, le mobilier dit "mid-century modern", en bois de teck ou de noyer, reste très prisé, tout comme les pianos de grandes marques telles que Steinway & Sons, dont certains modèles se négocient à des prix élevés.

D’autres objets du quotidien peuvent également se révéler précieux. Les peintures à l’huile accrochées depuis des années dans un salon peuvent parfois être l’œuvre d’artistes reconnus, à l’image d’un tableau attribué à Julian Onderdonk vendu 100 000 dollars après avoir failli être donné. Les tapis persans faits main, les couvertures en patchwork anciennes ou encore les objets en céramique signés peuvent eux aussi atteindre des valeurs importantes selon leur état et leur rareté.

Face à ce potentiel, les experts recommandent la prudence. Avant de se débarrasser d’un objet ancien, il est conseillé de vérifier les signatures, les marques de fabrication ou les certificats d’origine. Un nettoyage professionnel peut parfois augmenter la valeur d’une pièce, mais les restaurations amateurs risquent au contraire de la déprécier. En cas de doute, faire appel à un expert ou à un antiquaire reste la meilleure option pour éviter de passer à côté d’un trésor insoupçonné.