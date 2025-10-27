Bezalel Smotrich promet des "incitations fiscales spectaculaires" pour stimuler l'aliyah

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a présenté dimanche les orientations économiques et sécuritaires du gouvernement lors de son intervention à la conférence fiscale annuelle de la Chambre des conseillers fiscaux à Eilat. Au cœur de sa stratégie : des avantages fiscaux massifs pour attirer de nouveaux immigrants en Israël.

Smotrich a dévoilé une stratégie ambitieuse pour stimuler l'aliyah, promettant des "incitations fiscales spectaculaires" aux nouveaux immigrants. Il a qualifié cette mesure de "démarche sioniste qui apportera un capital humain et financier précieux à Israël, ce qui contribuera également à stimuler la croissance économique".

Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large de développement économique où l'immigration juive est présentée comme un levier de croissance majeur pour le pays.

Le ministre a également annoncé une réduction des impôts sur les revenus du travail. "Nous allégerons le fardeau de la classe moyenne, qui a subi le plus gros de la guerre, tant sur le plan économique que par son service de réserve. Elle a apporté la victoire et devrait être la première à en bénéficier", a-t-il déclaré.

L'objectif affiché est d'encourager la participation au marché du travail et d'accroître la productivité globale de l'économie israélienne.

Sur le plan diplomatique, le ministre des Finances s'est exprimé sur l'élargissement potentiel des accords d'Abraham, posant clairement ses conditions. "Nous devons insister pour que ces accords soient des accords de paix pour la paix – une paix véritable fondée sur la vérité, et non sur le mensonge consistant à établir un État terroriste menaçant notre avenir et notre existence", a-t-il déclaré.

Smotrich a affirmé qu'Israël ne céderait pas sur ses principes fondamentaux : "Personne ne nous rend service en normalisant nos relations. Nous avons toujours tendu la main à la paix, mais nous ne la paierons pas en abandonnant des parties de la Terre d'Israël."

Dans un message sans ambiguïté adressé aux pays posant des conditions jugées inacceptables, il a ajouté : "Quiconque impose des exigences aussi déraisonnables et dangereuses, nous nous en sortirons très bien sans lui pendant encore 77 ans, comme nous l'avons fait jusqu'à présent."

Concernant les dépenses militaires, Smotrich a annoncé la fin du "chèque en blanc" accordé aux forces armées depuis le début de la guerre. "L'appareil de défense doit gagner en efficacité. Si le budget restera plus élevé qu'avant la guerre, il ne peut pas se maintenir aux niveaux des deux dernières années. Nous devons revenir à des chiffres normaux", a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d'une gestion budgétaire responsable.