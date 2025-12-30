Deux entrepreneurs israéliens parmi les milliardaires de moins de 40 ans les plus riches au monde

Deux fondateurs israéliens figurent cette année dans le classement annuel de Forbes des 40 entrepreneurs milliardaires autodidactes de moins de 40 ans, un palmarès largement dominé par la technologie et l’intelligence artificielle.

À la 27ᵉ place, on retrouve Roy Reznik, 37 ans, cofondateur de la société de cybersécurité Wiz. Sa fortune est estimée à 2,2 milliards de dollars (environ 2,0 milliards d’euros), portée par la vente spectaculaire de Wiz à Alphabet pour 32 milliards de dollars (près de 29,5 milliards d’euros) plus tôt cette année. Les autres cofondateurs de Wiz, également milliardaires, ne figurent pas dans le classement en raison de leur âge.

Le second Israélien est Alex Bouaziz, 32 ans, cofondateur de la société de gestion de paie internationale Deel. Sa fortune est évaluée à 2 milliards de dollars (environ 1,85 milliard d’euros). Selon Forbes, Bouaziz détient environ 12 % du capital de Deel, valorisée 17,3 milliards de dollars (près de 16 milliards d’euros) lors d’une levée de fonds réalisée en octobre.

Au total, la liste recense 71 milliardaires autodidactes âgés de 39 ans ou moins, un niveau équivalent au record de 2021. Quarante-huit d’entre eux ont bâti leur richesse dans la tech, dopés par l’enthousiasme des investisseurs pour l’intelligence artificielle. Ensemble, ils cumulent 218 milliards de dollars (environ 201 milliards d’euros), un montant toutefois bien inférieur aux 444 milliards de dollars (environ 408 milliards d’euros) atteints au pic de la bulle technologique post-Covid.

En tête du classement figure cette année Edwin Chen, fondateur de Surge AI, avec une fortune estimée à 18 milliards de dollars (environ 16,6 milliards d’euros), illustrant la place centrale désormais occupée par les données et l’IA dans la création de richesse mondiale.