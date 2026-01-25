Elon Musk promet des robots humanoïdes Tesla sur le marché d’ici 2027

Elon Musk a annoncé que Tesla ambitionnait de commencer à vendre ses robots humanoïdes Optimus au grand public d’ici la fin de l’année 2027. Une échéance ambitieuse que le patron du constructeur américain assume lui-même comme « optimiste », fidèle à sa réputation.

C’est à Davos, en marge du Forum économique mondial, que le milliardaire a dévoilé ce calendrier. Pour la première fois présent à ce rendez-vous qu’il avait longtemps critiqué, Elon Musk a attiré une foule inhabituelle dans l’auditorium, sa venue ayant été annoncée à la dernière minute.

Lors de son intervention, Musk a surpris par un ton mesuré, évoquant principalement l’exploration spatiale, les énergies renouvelables et l’intelligence artificielle, sans aborder les questions politiques, alors même qu’il s’était récemment engagé aux côtés de Donald Trump avant de s’en éloigner.

Tesla prévoit déjà de lancer cette année des lignes de production dédiées à Optimus, en vue d’une commercialisation future. Toutefois, Musk a récemment prévenu que les débuts seraient lents, expliquant sur son réseau X que, comme pour son robotaxi Cybercab, presque tous les composants sont nouveaux, ce qui rend inévitable une montée en cadence progressive.

L’enjeu est également financier pour le dirigeant de Tesla. La livraison d’un million de robots humanoïdes constitue en effet l’une des conditions lui permettant de toucher un gigantesque plan de rémunération de près de 1 000 milliards de dollars sur dix ans, approuvé par les actionnaires en novembre dernier.

Conscient de ses précédents retards, Elon Musk n’élude pas les critiques sur son rapport au temps. Il reconnaît volontiers avoir tendance à annoncer des délais difficiles à tenir, une attitude qu’il revendique encore aujourd’hui. « Je préfère être trop optimiste et me tromper, plutôt que trop pessimiste et avoir raison », a-t-il résumé devant son auditoire.

Avec Optimus, Tesla espère donc ouvrir un nouveau chapitre de la robotique grand public, même si, comme souvent avec Musk, la frontière entre vision futuriste et calendrier réaliste reste à confirmer.