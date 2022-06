"Jusqu'à preuve du contraire, Israël est responsable de la mort de Shireen Abu Akleh", estime Jack Lang

"Nier l'existence du peuple palestinien est une absurdité"

S'exprimant sur la mort de Shireen Abu Akleh, Jack Lang, ancien ministre de la Culture et président de l’Institut du Monde Arabe, a relevé dans le Grand oral des GGMO "que selon un certain nombre d'enquêtes menées notamment par CNN et les Nations Unies, le tir ayant tué la journaliste d'Al Jazeera était israélien".

Le mois dernier, Jack Lang avait demandé dans un tweet "que toute la lumière soit faite sur la mort" de la journaliste palestinienne.

"Je ne suis pas là pour engager des polémiques avec vous", s'est-il défendu face au reporter et romancier Pierre Rehov.

A l'occasion d'une cérémonie à la mémoire de la journaliste, l'Autorité palestinienne a demandé dimanche à Israël de lui remettre l'arme qui aurait été utilisée pour tuer celle-ci le mois dernier en Cisjordanie.

Interrogé sur l'exposition "Juifs d'Orient" à l'Institut du monde arabe et l'utilisation du terme "Palestine" pour nommer la région dans laquelle vivaient les Juifs en 200 avant J.C, et en 300 avec l'empereur Hadrien, Jack Lang a dénoncé "un mauvais procès" à l'institut.

"Vous devriez vous réjouir que l'institut montre pour la première fois que la religion juive a occupé une place aussi importante", a-t-il martelé, en soulignant que "la Palestine et que le peuple palestinien existaient".

"Nier l'existence du peuple palestinien est une absurdité", a-t-il ajouté.